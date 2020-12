Verstopftes WC kostete Landecker mehrere hundert Euro

Landeck – Einen ganzen Batzen Geld und wohl einiges an Nerven kostete einen 38-jährigen Landecker zu Beginn der Woche ein verstopftes Abflussrohr. Der Mann suchte im Internet nach einer Sanitärinstallationsfirma, die die Verstopfung in einem WC seiner Firma beheben sollte. Der Arbeiter kassierte nach getaner Arbeit noch vor Ort einen hohen dreistelligen Betrag, berichtet die Polizei am Freitag.