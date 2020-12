Schlemmen für den guten Zweck: Tiroler Haubenköche kochen auf

Wattens – Drei Köche, fünf Hauben, ein feines Menü: Die Lokale haben zwar noch geschlossen, Feinschmecker müssen auf einen besonderen vorweihnachtlichen Genuss nicht ganz verzichten. Denn am Samstag heißt es in Wattens: "Fünf Hauben kochen auf". Thomas Grander, Inhaber des Restaurants "das grander" in Wattens und seine Kollegen Alexander und Armin Gründler vom Kulinarikhotel "Alpin" in Achenkirch verwöhnen Gourmets mit einem Take-Away-Menü.

Insgesamt fünf Hauben teilen sich die Meisterköche auf: Gerade erst wurde Thomas Grander erneut mit zwei, Alexander und Armin Gründler mit drei Hauben von Gault & Millau Österreich ausgezeichnet. Sie möchten – wie schon mit ihrem gemeinsamen Spezialmenü im Frühling – zeigen, dass sie in Zeiten wie diesen zusammenhalten. Wer sich den Genuss zu Hause gönnt, tut gleichzeitig auch noch was Gutes: Pro verkauftem Menü gehen zehn Euro an die Organisation "Help for Kids". (TT.com)