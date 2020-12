Trotz Schwarzl-Abwahl: Willi sieht keinen Koalitionsbruch in Innsbruck

Innsbruck – Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) sieht in der Abwahl seiner Parteikollegin und Vizebürgermeisterin Uschi Schwarzl unter anderem durch die Koalitionspartner der Grünen – ÖVP, SPÖ und Für Innsbruck (FI) – keinen Koalitionsbruch. Man werde weiterhin für Innsbruck arbeiten können, Neuwahlen stünden nicht im Raum, erklärte Willi am Freitag in einer Stellungnahme.