Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg: Innsbruck gedenkt der Bombenopfer

Innsbruck – Am Samstag, den 12. Dezember, findet im Innsbrucker Dom eine Messe im Gedenken an die Bombenopfer des Zweiten Weltkrieges statt. Bischof Hermann Glettler leitet den Gottesdienst. Corona-bedingt wird dieser in kleinerem Rahmen und mit Sicherheitsauflagen durchgeführt, wie die Diözese in einer Aussendung bekannt gab.