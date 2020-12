Mann (49) verletzte sich in Ötz beim Holzarbeiten an Wirbelsäule

Heute Nachmittag führte ein 49-Jähriger am Ötzerberg im Bereich der Lifttrasse der Acherkogelbahn Holzarbeiten durch. Gegen 14.00 Uhr rutschte der Mann aus und prallte nach einigen Metern im steilen Gelände gegen einen Baum. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zu. Die Bergrettung Ötz konnte den Verletzten bergen und er wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)