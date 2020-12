78-jähriger Fußgänger in Mieming von Auto erfasst und verletzt

Mieming – Ein Fußgänger (78) ist am Freitagabend in Obermieming von einem Auto erfasst worden. Gegen 17.30 Uhr hatte der Mann die Mieminger Bundesstraße überquert, als er mit dem Pkw eines 25-Jährigen zusammenstieß. Wie schwer die Verletzungen des Pensionisten sind, ist nicht bekannt. Die Rettung brachte ihn in das Zammer Krankenhaus. (TT.com)