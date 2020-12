Brexit: Johnson und Von der Leyen wollen weiter verhandeln

Stunden vor dem Ablaufen der wohl letzten Frist in den schwierigen Verhandlungen über einen Post-Brexit-Handelspakt sieht der britische Außenminister Dominic Raab die EU am Zug. "Auf was es wirklich ankommt, ist, was die EU auf einer politischen Ebene bereit ist einzugehen", sagte Raab Sonntag früh dem britischen Nachrichtensender Sky News.