Betrunkener 17-Jähriger prallte in Schwaz gegen Betonleitpflock

Schwaz – Einen Unfall mit zwei Verletzten verursachte ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer in der Nacht auf Sonntag in Schwaz: Der junge Lenker war auf der Tiroler Straße von Kolsass in Richtung Wörgl unterwegs, als er im Stadtgebiet von Schwaz die Kontrolle über seinen Pkw verlor.