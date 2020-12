Comeback? Hirscher-Training im Rennanzug als Denkaufgabe für Ski-Zirkus

Der achtfache, im September 2019 zurückgetretene Gesamtweltcupsieger, Mehrfach-Olympiasieger und -Weltmeister Hirscher absolvierte am Samstag im Rennanzug und mit Rennski ein Stangentraining mit dem österreichischen Riesentorlaufteam auf der Reiteralm. Der 31-jährige Salzburger postete ein Video auf Instagram und schrieb dazu "That's what it is about", was so viel heißt wie, "genau darum geht's".