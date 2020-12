Neue Woche wird freundlich: Hochdruckwetter über Tirol

Am Montag könnte es frühmorgens noch frostig sein, im Lauf des Tages setzt sich dann aber milderes Wetter durch. © Julian Stratenschulte/dpa

Wien – Kurz vor dem Winteranfang legt sich spätherbstliches Hochdruckwetter über Österreich. Davon profitieren werden aber nicht alle, prophezeit die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). In den Niederungen bleibt es oft nebelig trüb und sehr kühl. Dagegen sollte es im Bergland meist sonnig und tagsüber mild werden. Nur am Mittwoch ist mit einer schwachen Störung zu rechnen.

Am Montag startet der Hochdruckeinfluss in ganz Tirol nur zögerlich, es gibt nur ein paar Sonnenstunden. Vorübergehend ziehen noch dichte Wolken durch, in der Früh ist es frostig. Die Temperaturen dürften auch tagsüber nicht über 9 Grad hinauskommen. Am mildesten wird es laut Prognosen im Außerfern.

Österreichweit wird es unter steigendem Luftdruck vielerorts zunehmend sonnig und trocken. Über Becken und Tälern liegen jedoch erste dichtere Nebel oder Hochnebel. Am Nachmittag wird die feuchte Schicht in den Niederungen schließlich immer dichter. Der Wind weht schwach bis mäßig, anfangs aus West bis Nordwest. Im Laufe des Nachmittags dreht der Wind jedoch auf Südost bis Südwest. Nach minus sechs bis plus drei Grad in der Früh ist tagsüber mit Höchstwerten zwischen drei und zehn Grad zu rechnen.

Sonne am Dienstag, Störung am Mittwoch

Am Dienstag überwiegt generell der Sonnenschein, einige meist dünne Wolken können aber von Südwesten durchziehen. Nur in den Niederungen, vor allem im Norden und Osten sowie am Alpenostrand und im Grazer Becken bleiben Nebel und Hochnebel oft ganztägig zäh. Im Wiener Becken, im Nordburgenland und generell an der Alpennordseite bläst teils lebhafter Wind aus südlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus fünf und plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen je nach Nebel, Sonne oder Föhn zwischen null und zehn Grad.

Für Tirol bedeutet das, dass es überwiegend sonnig und trocken bleibt, wenn überhaupt sind nur im Außerfern abends und in der Nacht auf Mittwoch einzelne Regenschauer möglich. In der Früh wird es nicht mehr wie am Montag, der Föhn könnte die Tageshöchstwerte auf rund 10 Grad "anheizen".

Bodennebel ist in Teilen Österreichs in der kommenden Woche weit verbreitet. © dpa/Büttner

Am Mittwoch erreicht ein schwach ausgeprägtes Tiefdruckgebilde in hohen atmosphärischen Schichten während der ersten Tageshälfte den Westen Österreichs und schwenkt in weiterer Folge nach Osten ab. In der Früh könnte es dadurch in Tirol verbreitet bewölkt sein, stellenweise regnet oder schneit es leicht. Nach und nach setzt sich dann aber wieder die Sonne durch.

Die Schneefallgrenze liegt oft über 1500 Meter, vereinzelt könnte es aber in Kaltluftseen glatt werden. Außerhalb der Nebel- und Hochnebelzonen und generell im höheren Bergland ist es tagsüber also wechselnd bewölkt. Schwach windig. Frühtemperaturen: minus sieben bis plus drei Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen null und neun Grad.

Neuer Hochdruckeinfluss am Donnerstag

Hochdruckeinfluss bringt am Donnerstag über den Niederungen wiederum oft beständigen Hochnebel. Außerhalb der Nebelzonen ist es verbreitet mild und oft auch sonnig, allenfalls ziehen in großer Höhe dünne Schleierwolken über den Himmel. Insgesamt schwach windig. Die Frühtemperaturen pendeln zwischen minus acht bis plus zwei Grad, untertags je nach Nebel oder Sonne zwischen minus eins und plus neun Grad.

In der kommenden Woche wird sich in Tirol oft die Sonne durchsetzen. © Nicolas Armer/dpa