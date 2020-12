ÖSV-Trainer Pircher stellt klar: Comeback von Hirscher „kein Thema“

Der 31-jährige Salzburger schnallte am Samstag erstmals nach zwei Jahren Pause wieder die Rennski an, absolvierte mit seinen ÖSV-Kollegen zwei Stunden lang eine komplette Trainings-Einheit über acht, neun Runden. An sich wenig spektakulär, hätte nicht der Betroffene selbst noch am Abend ein Video von seinen schnellen Schwüngen via Social Media mit der Überschrift verbreitet: „That’s what it’s all about.“ Das ist es, um das sich alles dreht.