Wirtschaft steuert wegen Lockdowns auf Rezession über den Winter zu

Wien – Der zweite Lockdown unterbricht die Erholung der österreichischen Wirtschaft. Im November sank der Konjunkturindikator der Bank Austria auf minus 2,5 Punkte. Es war der stärkste monatliche Rückgang seit dem ersten Lockdownmonat April. Laut Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer steuert Österreich auf eine erneute Rezession über den Winter zu, jedoch dürfte der Einbruch weit nicht so stark ausfallen wie in der ersten Jahreshälfte 2020.

Nach einem schwachen Jahresstart sollte es im Frühjahr 2021 aber einen Rebound geben, der in der zweiten Jahreshälfte in eine anhaltende kräftige Erholung übergehen sollte. "Damit sollte die österreichische Wirtschaft 2021 ein Wirtschaftswachstum von 3,1 Prozent und 2022 von sogar 5,2 Prozent erreichen können", so Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl in einer Aussendung. Zum Vorkrisenniveau sollte in der ersten Hälfte 2022 aufgeschlossen sein.