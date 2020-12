Rizzoli wird oberster Krisenmanager Tirols, Pollak neuer Gesundheitsdirektor

Innsbruck – Elmar Rizzoli, Chef des aktuellen Corona-Krisenstabs im Land, wird Leiter des neugeschaffenen Krisen- und Katastrophenmanagementzentrums. Rizzoli ist eigentlich Chef der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) in der Landeshauptstadt Innsbruck, die er in den vergangenen Jahren federführend aufgebaut hat. Derzeit hat ihn das Land allerdings von der Stadt Innsbruck für die Corona-Koordination „ausgeliehen“. Nun wechselt er vollständig in den Landesdienst.