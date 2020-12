Weltfußballer 2020: Lewandowski vor Krönung – oder doch FIFA-Langeweile?

Zürich – Meister, DFB-Pokal-Gewinner, Champions-League-Sieger. Torschützenkönig in allen drei Bewerben, dazu der Erfolg im deutschen und europäischen Supercup. Der Weltfußballer 2020 muss Robert Lewandowski heißen. Eigentlich. Denn bei der Wahl des Weltverbandes FIFA, deren Ergebnis am morgigen Donnerstag (19.00 Uhr) verkündet wird, entscheiden nicht immer allein die sportliche Erfolge - und das spricht eher gegen den Clubkollegen von ÖFB-Star David Alaba beim FC Bayern München.

Sein Trainer Hansi Flick, als Triple-Coach Favorit bei der Kür des Welttrainers, weiß, wie sehr sich der 32-jährige Torjäger die Auszeichnung wünscht. Dies sei "sein Traum", sagte der 55-Jährige, der bei der am 9. Dezember beendeten Wahl gegen Jürgen Klopp (Liverpool) und Marcelo Bielsa (Leeds United) angetreten war. "Es gibt keinen, der es dieses Jahr so verdient hat. Es würde uns alle freuen, wenn die Wahl am Donnerstag auf ihn fällt."