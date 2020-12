Die Nebelsuppe schmeckte in Gröden besonders den hohen Startnummern

St. Christina – Zwei US-Amerikaner haben im ersten Training für die Ski-Weltcup-Abfahrt in Gröden den schnellsten Weg ins Ziel gefunden. Jared Goldberg stellte auf der wegen Nebels verkürzten Saslong in 1:25,48 Minuten die Bestzeit auf, dahinter landete am Mittwoch sein Teamkollege Bryce Bennett. Bennett hatte wie der Norweger Kjetil Jansrud 22 Hundertstelsekunden Rückstand. Schnellster ÖSV-Mann war der Kärntner Max Franz (+0,50 Sek.), der in Gröden 2016 triumphiert hatte, als Fünfter.

Die Speed-Klassiker im Grödner Tal finden heuer wegen der Coronavirus-Pandemie erstmals ohne Publikum im Zielraum statt. Am Freitag soll der Super-G über die Bühne gehen, Termin für die Abfahrt ist traditionell der Samstag (beide 11.45 Uhr/beide live TT.com-Ticker). Davor gibt es am morgigen Donnerstag (11.45 Uhr) noch ein zweites Training.

Auch die kommenden Weltcup-Rennen des ÖSV bis einschließlich 12. Jänner 2021 werden ohne Zuschauer ausgetragen werden. Wie der Verband am Mittwoch kommunizierte, sind von dieser Entscheidung nicht nur die Alpin-Bewerbe der Damen am Semmering, in St. Anton und in Flachau betroffen, sondern auch die Weltcups in der Nordischen Kombination, im Skispringen, im Biathlon sowie die Snowboard- und Freeski-Bewerbe am Kreischberg. Auch der Kitzbüheler Ski Club (KSC) plant derzeit die 81. Hahnenkamm-Rennen (22. bis 24. Jänner) ohne Zuschauer. (APA)