Vorwurf der Marktmanipulation: Zehn US-Bundesstaaten verklagen Google

Austin – Google gerät in den USA juristisch weiter massiv unter Druck. Zehn Bundesstaaten reichten am Mittwoch Klage bei einem Bundesgericht in Texas gegen Googles Mutterkonzern Alphabet wegen des Vorwurfs illegaler Praktiken bei Werbeanzeigen ein. In der Klageschrift wird der Internetgigant beschuldigt, bei der Versteigerung von Plätzen für die Anzeigen sowie in seiner Suchmaschine die eigenen Produkte systematisch gegenüber jenen der Konkurrenz zu bevorzugen. Google sei ein „Goliath", der seine Macht benutze, „um den Markt zu manipulieren", sagte der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton, der bei der Klage federführend ist.