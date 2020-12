Tiroler Josef Aschbacher zum neuen ESA-Generaldirektor gewählt

Josef Aschbacher (ESA-Direktor für Erdbeobachtung)

Die steile Karriere von Josef Aschbacher dringt mit der heutigen Abstimmung in Paris in die höchsten Sphären vor. Der 58-jährige Tiroler galt bereits im Vorfeld als aussichtsreicher Kandidat für den Posten des Generaldirektors der Europäischen Weltraumagentur ESA. Kürzlich war durchgesickert, dass er bei einer anonymen Wahl 18 von 21 Stimmen erhalten hatte. Aus Insiderkreisen heißt es, die Ernennung sei ähnlich wie beim US-Präsidenten und den Wahlmännern nur noch Formsache. Das bestätigte sich am Donnerstag. Trotzdem ist es eine Sensation, dass einem Kandidaten aus Österreich (das nur ca. zwei Prozent zum ESA-Budget beiträgt) die wichtigste Weltraum-Position in Europa anvertraut wird.

Der Aufstieg Aschbachers begann als ältestes von sechs Kindern auf einem Bergbauernhof nahe dem Wilden Kaiser. Er erzählt gerne, wie die Fernsehübertragung der Mondlandung und der Blick in den Nachthimmel über Ellmau in ihm die Faszination fürs All geweckt hätten. In der Volksschule hatte er noch Probleme, das Hochdeutsch der Lehrerin zu verstehen, doch schon damals galt er als wissbegierig und begabt. Statt den Hof zu übernehmen, strebte er nach Höherem. Nach der Hauptschule zog es ihn nach Innsbruck ins Gymnasium. Anfang der 80er entschied er sich für das Studium der Meteorologie und Geophysik an der Universität Innsbruck – schon mit dem Ziel vor Augen, die Welt durch die Beobachtung mit Satelliten besser zu verstehen. Als er 1989 an seiner Dissertation arbeitete, soll er sich einmal drei Tage freigenommen haben, um daheim bei der Heuernte zu helfen.