Barnier meldet "Fortschritte" um Brexit, Frist durch EU-Parlament

London – EU-Unterhändler Michel Barnier meldet "gute Fortschritte" in den Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt mit Großbritannien. Doch blieben "letzte Stolpersteine", schrieb Barnier am Donnerstag auf Twitter. "Wir werden nur einen Deal unterzeichnen, der die EU-Interessen und -Prinzipien schützt."

Der SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder räumte ein, dass sich das Europaparlament einen anderen Ablauf gewünscht habe, "ein ordentlicher Prüfungsprozess ist fast nicht möglich". Aber ein Deal wäre im Interesse der Bürger in der EU und im Vereinigten Königreich. "Wofür wir aber nicht zur Verfügung stehen, ist Boris Johnsons populistischen Spielchen weiter zuzusehen. Ich bin ehrlich schockiert über die selbstgerechte Art, die Premierminister Boris Johnson auch jetzt noch an den Tag legt, gut zwei Wochen bevor das von ihm regierte Land ungebremst ins wirtschaftliche Chaos stürzt", so Schieder. Johnson habe sich "massiv verzockt", aber setzt nach wie vor die Zukunft der Bürger und der britischen Unternehmen aufs Spiel.

Asselborn, seit 2004 Außenminister und damit dienstältester Ressortchef in der EU, fügte hinzu: "Ich glaube fest daran, dass wir in den nächsten Tagen etwas hinbekommen werden."

Asselborn sagte, bei einem "No-Deal" wäre Großbritannien das einzige Land in Europa ohne ein Handelsabkommen mit der EU. Er sehe daher wachsenden Druck von Wirtschaft, Finanzmärkten und Gewerkschaften auf die britische Regierung, ein Abkommen mit der EU zu schließen: "Die wissen, was das bedeutet." Sollte es doch zu einem "No-Deal" kommen ("Man weiß ja nie"), so würde das nicht nur in Großbritannien, sondern auch in der EU Störungen bringen: "Wer hat ein Interesse daran?"