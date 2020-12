Advent-Tipp: Christbaummarkt am Tivoli in Innsbruck öffnet am Freitag

Bäume aller Arten in allen möglichen Größen und Formen werden angeboten.

Innsbruck – Er ist ein fixer Bestandteil weihnachtlicher Tradition und sorgt gerade in einem Jahr wie heuer für beruhigende Beständigkeit: der Christbaum. Eine große Auswahl der grünen Weihnachtsboten aus heimischen Wäldern gibt es ab Freitag wieder am Tivoli in Innsbruck.