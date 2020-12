Max Franz im Gröden-Training direkt hinter Norweger-Duo auf Platz drei

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:02,09 Min. 2- Kjetil Jansrud (NOR) +0,26 Sek. - 3. Max Franz (AUT) +0,52 - 4. Jared Goldberg (USA) +0,66 - 5. Ryan Cochran-Siegle (USA) +0,71 - 6. Lars Rösti (SUI) +0,88 - 7. Bryce Bennett (USA) +0.90 - 8. Manuel Schmid (GER) +1,05 - 9. ex aequo Vincent Kriechmayr (AUT) und Ralph Weber (SUI) +1,12. Weiter: 16. Christian Walder +1,52 - 23. Matthias Mayer +1,89 32. Otmar Striedinger +2,16 - 34. Stefan Babinsky +2,33 - 36. Daniel Hemetsberger +2,34 - 40. Christopher Neumayer +2,57 - 41. Niklas Köck +2,59 - 47. Hannes Reichelt +2,88 - 56. Christoph Krenn 3,37 - 66. Daniel Danklmaier (alle AUT) +5,28