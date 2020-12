„Video Off", Serie als Podcast: Netflix testet reinen Audio-Modus

Los Gatos – US-Streaming-Riese Netflix ermöglicht es Android-Usern mit dem Feature „Video Off" bald, Inhalte nur in der Tonspur zu hören. Schalten sie diesen Modus ein, sehen sie lediglich die üblichen Playback-Optionen, jedoch kein tatsächliches Video-Bild. Diese Anwendung soll es Smartphone-Nutzern ermöglichen, Inhalte im Stil eines Podcasts zu hören und dabei Datenvolumen zu sparen.

Laut der Website Android Police befindet sich das neue Feature momentan noch in der Testphase und ist nur für ein paar Abonnenten verfügbar. Im Vollbildmodus können sie die Option Video Off sehen und anklicken. Dadurch wird die Video-Wiedergabe durch einen schwarzen Bildschirm ersetzt. So könnten Android-Nutzer ihr Smartphone in der Tasche lassen, während sie eine Serie verfolgen.