Polizei fand Waffen und Nazi-Gegenstände in Reuttener Wohnung

Reutte – Bei einer Hausdurchsuchung in Reutte fand die Polizei am Donnerstag einen Wehrmachtshelm (mit Hakenkreuz und SS-Rune), zwei Abzeichen mit Hakenkreuzen, zwei verbotene Waffen (Totschläger und Schlagring) sowie geringe Mengen an Drogen. Wie die Beamten berichten, wohnen in der besagten Wohnung drei deutsche Staatsbürger – zwei Männer im Alter von 34 und 25 Jahren sowie eine 24-jährige Frau.