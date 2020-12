Wifo: Dritter Lockdown trifft Österreichs Wirtschaft erneut stark

Im Szenario "Dritter Lockdown" nimmt das Wifo ein vollständiges Herunterfahren für vier Wochen an – ab Ende Jänner 2021 und danach einen teilweisen Lockdown bis Ende März mit weiter geschlossenen Gaststätten und Beherbergungsbetrieben. Nun dürfte aber gleich nach Weihnachten bis 18. Jänner heruntergefahren werden, offiziell wird die Politik das am Abend verkünden.

"Es sieht so aus, als ob unser Lockdown-3-Szenario jetzt Realität wird. Ich rechne damit, dass dieses Szenario hält", so Wifo-Chef Christoph Badelt. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es ohne dritten Lockdown schaffen, nimmt von Stunde zu Stunde ab", meinte der beim Wifo für die Prognose verantwortliche Experte Stefan Schiman in einem Onlinepressegespräch. Die Auswirkungen würden jedoch schwächer sein als im Frühjahr, wenn jetzt kürzer geschlossen sei und die Industrie ja weiterproduziere.