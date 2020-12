Tirolerin Flock gewann in Igls bereits ihr drittes Saisonrennen

Innsbruck - Janine Flock hat am Freitag den Skeleton-Weltcup in Innsbruck-Igls gewonnen und ihren dritten Saisonsieg gefeiert. Die Tirolerin war bereits zweimal in Sigulda erfolgreich gewesen und zudem beim ersten Innsbruck-Rennen Dritte geworden. Es war ihr insgesamt neunter Weltcup-Erfolg. Die zweitplatzierte Niederländerin Kimberley Bos hatte 0,21 Sekunden Rückstand, die drittplatzierte Deutsche Jacqueline Lölling 0,22.

Das Weltcup-Finale im Bob und Skeleton wird in diesem Winter in Innsbruck/Igls statt in Peking ausgetragen. Das teilte der Weltverband (IBSF) am Freitag am Rande des Weltcups am Patscherkofel mit. Ursprünglich war das letzte Rennen als Olympia-Generalprobe Anfang März in China geplant gewesen. Der neue Termin ist nun vom 24. bis 31. Jänner.