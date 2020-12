Öffnung trotz Lockdown: Tirol lässt Skifahren ab dem 24. Dezember zu

Nachdem der Bund trotz Lockdowns die Öffnung der Skilifte den Ländern überlassen hat, können in Tirol die Skigebiete - unter Auflagen - am 24. Dezember aufsperren.

"Klar ist, dass alle Sicherheitsmaßnahmen und -konzepte eingehalten werden müssen. Die sportliche Betätigung und Bewegung an der frischen Luft steht im Vordergrund", sagte der Landeschef und verwies auf die bereits erfolgten Vorbereitungen der Seilbahnwirtschaft. "Was in Ostösterreich das Joggen oder Spaziergehen im Park oder Wald ist, ist für uns in Tirol das Skifahren", so Platter.