Egle rodelte in Winterberg zum dritten Mal in Serie auf den vierten Platz

Winterberg – Im Weltcup der Kunstbahn-Rodler hat es am Samstag in Winterberg deutsche Doppelsiege gegeben. Bei den Doppelsitzern gewannen Tobias Wendl/Tobias Arlt vor Toni Eggert/Sascha Benecken (+0,040), im Frauen-Einsitzer Julia Taubitz vor Natalie Geisenberger (+0,106). Die Österreicherin Madeleine Egle wurde von Rang sieben aus zum dritten Mal in Folge Vierte (+0,359), sie ist noch ohne Podestrang. Bei den Doppelsitzern wurden Thomas Steu/Lorenz Koller Siebente (+0,428).