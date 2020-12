Granerud flog in Engelberg zum Sieg, kein Top-Ten-Platz für ÖSV-Adler

Engelberg – Der Norweger Halvar Egner Granerud hat sich am Samstag den vierten Weltcupsieg in Folge gesichert. Er gewann das erste von zwei Weltcup-Skispringen in Engelberg, der Generalprobe für die Vierschanzentournee ab 28. Dezember, 2,2 Zähler vor dem Polen Kamil Stoch. Der Slowene Anze Lanisek komplettierte als Dritter das Podest. In der Gesamtwertung liegt Granerud bereits 117 Punkte vor dem Deutschen Markus Eisenbichler, der am Samstag Vierter wurde.