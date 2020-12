Tiefstehende Sonne: Autofahrer übersah in Innsbruck Mutter mit Kindern

Innsbruck – Bei einem Unfall sind am Samstagnachmittag in Innsbruck zwei kleine Kinder und ihre Mutter verletzt worden. Die drei wollten um etwa 14.35 Uhr die Reichenauer Straße überqueren. Die 32-jährige Österreicherin und ihr Sohn (8) und ihre Tochter (1) im Kinderwagen verwendeten dazu einen ungeregelten Schutzweg auf der Höhe von Hausnummer 70. Gleichzeitig lenkte ein 55-jähriger Mann seinen Pkw auf der Straße in Richtung Westen.