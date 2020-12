Feuerwehreinsatz in Breitenwang wegen Kaminbrand

Breitenwang – Am frühen Samstagnachmittag kam es in Breitenwang zu einem Einsatz der freiwilligen Feuerwehr. Ein Kamin in einem Einfamilienwohnaus war aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Passanten machten die Hausbewohner auf den Brand aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr, die mit 3 Fahrzeugen und 27 Mitgliedern ausrückte.