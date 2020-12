Hundeleine verhedderte sich in E-Bike: Mann (75) verletzt

Reutte – Am Samstagnachmittag, gegen 16.25 Uhr, fuhr ein 74-Jähriger mit seinem E-Bike im Ortsgebiet Reutte in Richtung Ehrenbergstraße. Er sah einen weiteren Mann links des Radwegs, allerdings durch die Dämmerung nicht, dass dieser einen Hund an der Leine hatte, der sich rechts vom Radweg befand. Als der E-Bike-Fahrer über die Hundeleine fuhr, verhedderte sich diese in seinem Fahrzeug und der 75-jährige Hundebesitzer wurde dadurch zu Boden gerissen.