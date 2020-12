Weihnachten 2020: Stille Nacht, nicht ganz leise

In der Johanneskirche in Imst ist am Nachmittag des Heiligen Abends ein weihnachtlicher Wortgottesdienst für Kinder geplant. © thomas boehm

Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Ein Abstand von mindestens eineinhalb Metern, teilweise gesperrte Bänke, natürlich Mund-Nasen-Schutz und auch kein gemeinsames Singen. In den Kirchen gelten auch am Heiligen Abend genau vorgegebene Sicherheitsbestimmungen. Auch wenn laut Seelsorgeamtsleiter Harald Fleissner von der Diözese Innsbruck nicht auf alles verzichtet werden muss. Ein Weihnachtslied soll doch gestattet sein, und das wird wohl „Stille Nacht, Heilige Nacht“ sein, wie er meint. Erlaubt sind auch kleine Ensembles bis zu höchstens vier Solisten für Gesang und Instrumentalmusik.

Die Mette in der Dauerschleife

Um volle Kirchen zu vermeiden und trotzdem allen die Möglichkeit zu geben, zur Mette zu kommen, gibt es diese in manchen Pfarren sozusagen in Dauerschleife, andere senden live, verlegen den feierlichen Gottesdienst nach draußen oder nützen auch die Kapellen in den Seelsorgeräumen dafür. In der Pfarre St. Andrä in Lienz beginnt der Heilige Abend mit der Rorate um 6 Uhr morgens, am Nachmittag finden zwei Weihnachtsandachten und zwei Wanderungen statt, und für den Abend sind zwischen 18 und 22 Uhr vier Christmetten an verschiedenen Orten geplant. In einigen Pfarren ist eine Anmeldung im Pfarramt nötig und braucht es Zählkarten.

Fleissner: „Insgesamt erleben wir in zahlreichen Pfarren eine unglaubliche Kreativität, es gibt viele kleine, stille Initiativen, im Detail steckt da oft viel Arbeit dahinter.“ Im Seelsorgeraum Wilten-Wilten West zum Beispiel ist für den 24. Dezember eine Schatzsuche geplant, bei der alle Kinder, Jugendlichen und Familien zwischen 15 und 17 Uhr eingeladen sind, zeitlich verteilt in die beiden Pfarrkirchen zu kommen und sich mit einem Stadtplan auf die adventliche Suche nach dem Weihnachtsschatz zu machen. Im Seelsorgeraum Zwischentoren im Außerfern können Kinder am Nachmittag die noch ungeschmückten Weihnachtsbäume mit Selbstgebasteltem verzieren. So ist dann bei den Gottesdiensten doch die ganze Gemeinde mit dabei.

Verschiedene Möglichkeiten zu Weihnachten

Im Seelsorgeraum Jenbach-Wiesing-Münster können Familien zwischen 14 und 17 Uhr einen Weihnachtsweg mit vier Stationen gehen. Wer eine Laterne dabei hat, kann am Weg auch das Friedenslicht mit nach Hause nehmen. In Maria Himmelfahrt in Schwaz gestaltete der Arbeitskreis für Kinderliturgie als Alternative zur Kindermette verschiedene Stationen in der Kirche, sie können ab 14 Uhr begangen werden.

Weihnachtsabo: TT-ePaper 4 Wochen kostenlos testen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen

In Birgitz werden in der Kirche Kinderzeichnungen aufgehängt, die vom 23. bis 25. Dezember wie bei einem Museumsrundgang besichtigt werden können. Spazieren, schauen und staunen können auch die Bewohner von Götzens, wo Fenster, Vorgärten oder Eingangsbereiche mit Hirten, Schafen und Engel geschmückt sind und so das ganze Dorf zur Krippe wird. Der Weg führt zur Kirche, wo auf dem Vorplatz Maria, Josef, Jesus und ein einfacher Stall zu finden sind.