Kim Jong-un will Diamantgebirge zu Touristenmagnet machen

Pjöngjang – Nordkorea will den Touristenkomplex am Diamantgebirge aufpolieren. Das Gebiet am Kumgang-Berg solle zu einem internationalen Touristen-Magneten ausgebaut werden, hieß es am Sonntag in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Die vorherigen Anlagen am Diamantgebirge waren vom nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un als "schäbig" befunden worden.