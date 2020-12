Nico Gleirscher musste sich in Winterberg nur Dominator Loch geschlagen geben

© BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring via www.imago-images.de

Der Stubaier Nico Gleirscher durfte über seinen ersten Podestplatz in dieser Saison jubeln.

Winterberg - Felix Loch ist derzeit nicht zu bezwingen. Der dreimalige Rodel-Olympiasieger fährt der Konkurrenz davon und feierte bei seinem fünften Start am Sonntag in Winterberg den fünften Weltcupsieg des Winters. Der Deutsche setzte sich vor dem Stubaier Nico Gleirscher, der zum ersten Mal in dieser Saison auf das Podest fuhr, und Dominik Fischnaller (Italien) durch. Der Vorarlberger Jonas Müller verpasste als Vierter um 0,005 Sekunden das Stockerl.