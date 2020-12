LASK mit 1:1 bei der Austria, Wolfsberg düpierte Salzburg mit 3:2

Der LASK hat es verabsäumt, sich die "Winterkrone" in der Fußball-Bundesliga aufzusetzen. Die Oberösterreicher kamen zum Abschluss der 12. Runde bei der Wiener Austria über ein 1:1 nicht hinaus, konnten damit den Ausrutscher von Tabellenführer Salzburg (2:3 gegen WAC) nicht ausnutzen und beenden das Jahr 2020 in der Tabelle einen Zähler hinter den "Bullen" und punktegleich hinter Sturm Graz, das eine Partie weniger ausgetragen hat, sowie vor Rapid auf Rang drei.

Benedikt Pichler (13.) schoss die Wiener überraschend früh voran, Thomas Goiginger (22.) gelang allerdings schnell der Ausgleich. Ein klares Chancenübergewicht der nach dem 1:3 gegen Salzburg neuerlich sieglos gebliebenen Gäste blieb in der Folge unbelohnt, auch da Rene Renner in der 97. Minute mit einem Foul-Elfmeter an Austria-Tormann Patrick Pentz scheiterte. Die Truppe von Coach Peter Stöger geht damit acht Spiele sieglos in die Winterpause, immerhin konnte nach den Niederlagen gegen Sturm und den WAC aber wieder einmal ein Punkt geholt werden. Mit elf Zählern liegt man als Zehnter nur vier Punkte vom Tabellenende entfernt. Der Rückstand auf das "Obere Play-off" beträgt fünf Zähler.