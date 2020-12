Leicester nach 2:0 bei Tottenham erster Liverpool-Jäger

Leicesters Topscorer Jamie Vardy brachte den Gast per Foulpenalty vor der Pause auf Kurs.

London – Leicester City hat Tottenham Hotspur als ersten Verfolger von Leader Liverpool in der englischen Fußball-Premier-League abgelöst. Im Direktduell mit den "Spurs" siegte die Mannschaft von Brendan Rodgers am Sonntag in London 2:0. Leicester kletterte dadurch mit 27 Zählern auf Rang zwei und hat vier Punkte weniger als der Spitzenreiter. Christian Fuchs blieb bei den Gästen auf der Ersatzbank.