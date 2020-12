Matt vor Slalom-Auftakt: „Der letzte Winter war eine Katastrophe“

Olympia-Bronze 2018 in Südkorea und WM-Silber 2019 in Aare – auf Michael Matt war in jüngerer Vergangenheit stets Verlass. Nur vergangene Saison lief beim 27-jährigen Flirscher wenig zusammen. Das soll sich ändern. Am besten schon am Montag beim Slalom in Alta Badia (10.00 Uhr/live TT.com-Ticker).