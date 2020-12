ÖSV-Ski-Crosserin Ofner feierte bei Weltcup in Val Thorens Premierensieg

Val Thorens – Nach neun Podestplätzen hat es für Katrin Ofner in ihrer 13. Saison im Ski Cross mit dem ersten Weltcupsieg geklappt. Die 30-jährige Steirerin fuhr am Montag im zweiten Rennen in Val Thorens (Frankreich) im Finale vor der Deutschen Daniela Maier zu ihrem Premierenerfolg. Die Vortages-Neunte war zuvor auch in ihren Viertel- und Halbfinalläufen jeweils die Schnellste gewesen. Johannes Rohrweck landete bei den Männern an der sechsten Stelle.