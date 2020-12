Einbrecher "flexten" Tresor von Hotel im Zillertal auf: Polizei hofft auf Hinweise

Schwaz – Nach einem Einbruch Mitte Oktober im Zillertal wendet sich die Polizei mit der Bitte um Hinweise an die Bevölkerung. Noch immer wird nach den Tätern gesucht.

Gegen 18.30 Uhr drangen zwei unbekannte Männer am 18. Oktober in ein Corona-bedingt leerstehendes Hotel ein. Dazu brachen sie ein Fenster auf. Sie begaben sich gezielt ins Büro, rissen dort einen Wandtresor aus der Verankerung und "flexten" diesen auf. Daraus entnahmen die Täter Bargeld und den Schlüssel für einen weiteren Tresor. Mit diesem Schlüssel öffneten die Täter den im Büro befindlichen Standtresor. Darin befand sich weiteres Bargeld. Insgesamt entstand ein Schaden in der Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages.