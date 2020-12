Kein Weihnachtsschmaus? „Kranker Mann Europas“ in Sorge

London – Glaubt man den schrillen Überschriften der britischen Zeitungen, ist das Vereinigte Königreich einmal mehr auf sich allein gestellt – und der Feind sitzt auf dem Festland. „Die EU schlägt Großbritannien die Tür vor der Nase zu“, titelt sogar die seriöse Times am Montag. Dass Frankreich und die ganze EU wegen der raschen Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante die Grenzen geschlossen haben, hat sogar die Regierung in London „etwas überrascht“, wie Transportminister Grant Shapps einräumt. Für Montagnachmittag hat Premierminister Boris Johnson ein Krisentreffen einberufen.

Auf den Straßen in Südengland Richtung Ärmelkanal wirkt es, als sei der No-Deal-Brexit bereits da: Schon seit Tagen stauen sich die Lastwagen kilometerweit. Viele Unternehmen versuchen, ihre Waren noch auf die andere Seite zu bringen, bevor Großbritannien nicht mehr Mitglied des EU-Binnenmarktes und der Zollunion ist und höhere Zölle in Kraft treten. Dazu kommen ein erhöhtes Aufkommen von medizinischen Lieferungen wegen der Pandemie – und das übliche Weihnachtsgeschäft. Helfen soll „Operation Stack“ (Stapel): Lastwagen dürfen dabei auf mehreren Fahrspuren der Autobahn M20 parken. Außerdem soll unter anderem der stillgelegte Flughafen Manston in der südostenglischen Grafschaft Kent als Parkplatz dienen.