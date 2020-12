Tiroler Haubenkoch Benjamin Parth gibt Tipps für ein „Wow“ zu Weihnachten

Benjamin Parth gibt in seinem neuen Buch „Angeberküche für Jedermann“ (Target-Group, Preis: 24,90 Euro) Tipps für den Hobbykoch.

Er ist einer der jüngsten Haubenköche des Landes. In der aktuellen Ausgabe des Restaurantführers Gault & Millau scheint er sogar als bester Koch des Bundeslandes Tirol auf. Die Corona-Pandemie verpasste allerdings auch Benjamin Parth eine Zwangspause. Trotzdem blieb der Herd in seinem Restaurant Stüva in Ischgl­ nicht kalt.