30-Jähriger in Oberperfuss unter Anhänger eingeklemmt und verletzt

Oberperfuss – Beim Versuch, einen Anhänger an eine Zugmaschine zu hängen, wurde am Montagnachmittag ein 30-jähriger Mann in Oberperfuss verletzt. Der Tiroler wollte den Anhänger mit seinem linken Oberschenkel abkippen und wurde dabei eingeklemmt. Durch Hilfeschreie wurde der Vater des Verletzten auf den Unfall aufmerksam.