Jugendliche wollten in Innsbruck Zigarettenautomat mit Hammer knacken

Innsbruck – Weil sie an Zigaretten gelangen wollten, haben zwei Jugendliche am Montagabend gegen 21.13 Uhr in der Arzler Straße in Innsbruck bei einer Trafik versucht, den dortigen Zigarettenautomat mit einem Hammer zu knacken. Eine Zeugin wurde auf die Täter aufmerksam, die die Flucht ergriffen, als sie die Frau bemerkten.