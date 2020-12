Tobias Moretti erhält Europäischen Kulturpreis 2021

Tobias Moretti spielte bei den Salzburger Festspielen noch einmal den "Jedermann". Am Mittwoch ist er als Beethoven im ORF zu sehen.

Bonn – Der Tiroler Schauspieler Tobias Moretti erhält den Europäischen Kulturpreis 2021. "Er ist ein außergewöhnlicher Akteur, ein Grenzgänger zwischen den Welten des Kinos, des Fernsehens und des Theaters", so Bernhard Reeder, Vorstand des Europäisches Kulturforum e.V., in einer Aussendung. Moretti soll den Preis am 28. August 2021 im Opernhaus Bonn persönlich entgegennehmen.