Snackhersteller Lorenz Snack-World ruft Produkte mit Wasabi zurück

Neu-Isenburg – Der Snackhersteller Lorenz Snack-World ruft vorsorglich bestimmte Produkte mit einer Wasabi-Würzung zurück. Sie enthielten unbeabsichtigt das Allergen Senf, was auf der Verpackung nicht angegeben sei, teilte das Unternehmen mit Sitz in Neu-Isenburg nahe Frankfurt am Dienstag mit.