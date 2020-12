Weihnachten feiern die Innsbrucker Haie in den Top fünf

Nach vier Siegen in Serie (KAC, Graz, Villach, Linz) wollten die Innsbrucker auch im dritten Saisonduell mit dem Liganeuling aus der Slowakei endlich den ersten Sieg feiern. Die Gäste begannen mit viel Elan, HCI-Keeper Tom McCollum konservierte aber seine starke Form, die die Haie zum 4:1-Sieg in Klagenfurt geführt hatte. Und vorne wirbelte Christian Jennes anstelle des verletzten Deven Sideroff neben den beiden-Topscorern Daniel Ciampini und Braden Christoffer in den ersten 20 Minuten nach Bestnoten. Zwei Topchancen ließ der 23-jährige Kärntner zwar aus, dafür servierte er Torjäger Ciampini die 1:0-Führung (10.) aber am Silbertablett.