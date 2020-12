Rodeln ohne Helm: Schwere Verletzungen bei geringer Geschwindigkeit

Wien – Jedes Jahr verletzten sich in Österreich mehr als 2200 Menschen bei Rodelunfällen, in der vergangenen Wintersaison starben fünf Menschen. Schon bei geringen Geschwindigkeiten kann man sich bei einem Rodelunfall ohne Helm schwere Verletzungen zuziehen. Das ergab nun ein computersimulierter Crasthtest der TU Graz gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). Fazit der Experten: Rodeln nur mit Helm und Kinder sollen hinten sitzen.

Einfluss auf den Verletzungsgrad bei Kindern hat außerdem deren Sitzposition, wenn sie gemeinsam mit Erwachsenen rodeln: Sitzt das Kind vorne am Schlitten, besteht neben dem Kopfverletzungsrisiko auch ein erhebliches Risiko für Verletzungen des Thorax bzw. der Oberschenkel des Kindes, ergab der Crashtest. "In allen unseren Simulationsszenarien wurde das Kind durch den dahinter sitzenden Erwachsenen förmlich in den Baum 'gedrückt'. Während für den Kopf schon allein der Anprall am Baum kritisch ist, sind Thorax und Oberschenkel durch das Gewicht der erwachsenen Person und durch die Interaktion mit dem Schlitten so einer extremen zusätzlichen Belastung ausgesetzt", sagte Smit. Das Kind wird zwischen Baum und Erwachsenen eingeklemmt. Sitzt das Kind hingegen hinten, hat es mit dem Rücken der erwachsenen Person mehr oder weniger einen zusätzlichen Aufprallschutz für den Kopf, zumal der Rücken naturgemäß weicher ist als ein Baum oder eine Liftsäule.