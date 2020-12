Nahe Stadt Ragusa: Erdbeben der Stärke 4,4 auf Sizilien

Rom – Ein Erdbeben der Stärke 4.4 auf der Richterskala hat am Dienstagabend um 21.27 Uhr Sizilien erschüttert. Dies berichtete das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV). Das Epizentrum wurde im Meer vor der Stadt Ragusa in einer Tiefe von 30 Kilometer lokalisiert. Das Erdbeben war in der sizilianischen Hauptstadt Palermo und auf der ganzen Insel spürbar. Vor allem in Gemeinden im Südosten Siziliens rannten Menschen auf die Straße.