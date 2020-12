Christbaum-Route auf See: Besondere Weihnachtsgrüße auf Island

Reykjavik – Die Besatzung eines isländischen Rettungsschiffes hat der Küstenwache und allen weiteren Isländern mit einer ungewöhnlichen Aktion frohe Weihnachten gewünscht. Die Crew der „Gísli Jóns“ sei am Dienstag in Weihnachtsstimmung gewesen und vor der Küste von Ísafjördur eine Strecke in Form eines Christbaums gefahren, hieß es auf den Facebook-Seiten des Schiffs und der isländischen Küstenwache.