Simpsons, Sissi, Star Wars – und ein paar Marathons: TV-Highlights zu Weihnachten

Hohoho-hoch die Fernbedienung: Santa TV erfüllt rund um Weihnachten viele Wünsche und Erwartungen. Da lohnt es sich, einzuschalten. © Getty Images/iStockphoto

Innsbruck – Weihnachten im Patschenkino? Warum auch nicht. Die TV-Sender werfen an den Feiertagen traditionell mit filmischen Geschenken um sich. Da haben nicht nur die Kleinsten Freude dran. Um panisches Rumzappe(l)n zu vermeiden, gibt's hier Orientierungs- und Entscheidungshilfe in einem:

🎄📺 24. Dezember, Heiligabend (Donnerstag)

Heiligabend gilt als der publikumsschwächste Fernsehtag des Jahres. Darum verzichten die TV-Sender an diesem Tag zumeist auf große Experimente und verlassen sich auf Altbewährtes — vieles zählt schließlich auch zu familiären (oder persönlichen) Ritualen, wenn man so will. Der eine oder andere Programm-Newcomer hat sich heuer aber doch eingeschlichen. Und dazu gehören auch die Simpsons.

Zwar ist die gelbe Comicfamilie nach mittlerweile 32 Staffeln längst Kulturgut, das Christkindl hat ihnen aber neue Stimmen geschenkt: In der Spezial-Folge „Weihnachten in Florida" (ORF1, 19.55 Uhr) reden die Bewohner Springfields erstmals Österreichisch. Bei der Neuvertonung dabei sind unter anderem Robert Palfrader, Chris Lohner, Paul Pizzera und Andi Knoll.

Fast genauso viele Jahre wie die Simpsons (nämlich 30!) hat Kevin – Allein zu Haus mittlerweile auf dem Buckel. Den Komödienklassiker zeigt SAT1 pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr. Allein in New York ist Kevin zuvor um 13.50 Uhr auf ATV.

Aber keine Sorge: Der freche Blondschopf lässt sich auch in den Folgetagen noch ein paar mal blicken; allerdings nicht so oft wie Aschenbrödel und ihre drei Haselnüsse. Der deutsch-tschechische Märchenklassiker ist an den Festtagen ganze 12 Mal zu sehen — am Donnerstag unter anderem um 7.55 Uhr auf ORF1 sowie um 12.15 Uhr in der ARD. Und apropos Klassiker:

🎄 Weitere Weihnachts-Klassiker Santa Baby 1 und 2: 9.45/11.30 Uhr, RTL

9.45/11.30 Uhr, RTL Loriot: 13.40 Uhr, ARD

13.40 Uhr, ARD Der Polarexpress: 14.10 Uhr, SAT1

14.10 Uhr, SAT1 Der Grinch: 15.10 Uhr, RTL

15.10 Uhr, RTL Schöne Bescherung: 16.05 Uhr, SAT1

16.05 Uhr, SAT1 Das Wunder von Manhattan: 15.25 Uhr, PULS4

15.25 Uhr, PULS4 Der kleine Lord: 15.25 Uhr, SERVUS TV

15.25 Uhr, SERVUS TV Die Geister, die ich rief ...: 18 Uhr; SAT1

18 Uhr; SAT1 Santa Clause 1 und 2: 20.15/22 Uhr, RTL

20.15/22 Uhr, RTL Die Feuerzangenbowle: 21.45 Uhr, ARD

21.45 Uhr, ARD Tatsächlich ... Liebe: 23.35 Uhr, ZDF

Wo Klassiker sind, können Legenden nicht weit sein. ZDFinfo zeigt mit Hollywood Stories eine Porträt-Reihe, die sich mit dem Leben und Wirken zahlreicher Superstars beschäftigt – mit dabei sind Heath Ledger (12.45 Uhr), Johnny Depp (13.15), Will & Jada Smith (13.45), Paul Walker (14.15), Kylie Jenner (14.45), Tom Cruise (15.15), Gwyneth Paltrow (15.45), Jim Carrey (16.15) und John Travolta (16.45).

Mindestens ebenso prominent ist Donald Ducks reicher Onkel Dagobert – in einer brandneuen Ducktales-Folge „Als der Weihnachtsmann Weihnachten stahl" erfahren wir, warum der Geizhals Weihnachten so hasst (16.25 Uhr, Disney Channel). Und wenn wir schon bei Disney sind – für die Kleinen und Junggebliebenen gibt's noch allerhand mehr zu sehen:

🎄 Weitere Kinderfilme Das letzte Einhorn: 10.15 Uhr, ATV & 22.25 Uhr, RTL2

10.15 Uhr, ATV & 22.25 Uhr, RTL2 Mary Poppins: 10.50 Uhr, ORF1

10.50 Uhr, ORF1 Die unendliche Geschichte: 11.50 Uhr, ATV

11.50 Uhr, ATV Pippi Langstrumpf: 11.55 Uhr, ZDF

11.55 Uhr, ZDF Alles steht Kopf: 13.05 Uhr, ORF1

13.05 Uhr, ORF1 Die Eiskönigin – Völlig unverfroren: 14.30 Uhr, ORF1

14.30 Uhr, ORF1 Weihnachtsmann & Co. KG (5 Folgen): ab 16 Uhr, SUPER RTL

ab 16 Uhr, SUPER RTL Asterix & Obelix (Im Auftrag ihrer Majestät & Mission Kleopatra): 20.15/21.55 Uhr, ORF1

20.15/21.55 Uhr, ORF1 Asterix bei den Briten & Sieg über Cäsar: 20.15/21.35 Uhr, SUPER RTL

20.15/21.35 Uhr, SUPER RTL Meister Eder und sein Pumuckl (3 Folgen): 21 Uhr, BR ➤ MÄRCHEN Das Mädchen mit den Schwefelhölzern: 7 Uhr, ARD

7 Uhr, ARD Schneewittchen: 8.45 Uhr, BR

8.45 Uhr, BR Hänsel und Gretel: 10 Uhr, ARD

10 Uhr, ARD Schneeweißchen und Rosenrot: 11 Uhr, ARD

Für etwas ältere Semester gibt es einen Serienstraßenfeger der 80er-Jahre zum Bingen: neun Folgen von Die Schwarzwaldklinik am Stück (ab 11.25 Uhr, ZDFneo). Oder darf's doch etwas abgedrehter sein? Dann wären da nämlich noch 15 Episoden der 60er-Jahre-Sitcom-Sippe Die Munsters en suite – auf RTL Nitro ab 6 Uhr früh. Oder doch lieber zurück in die 90er mit Kommissar Rex und Tobias Moretti? SAT1 Gold zeigt ab 17.40 Uhr Folgen aus den ersten drei Staffeln; und als Abschluss das Special Ein Engel auf vier Pfoten in Spielfilmlänge (ab 23.10 Uhr).

Actionreich wird's auch beim Bud-Spencer-Terence-Hill-Marathon ab 16.20 Uhr auf KABEL1: Zwei Missionare, Zwei wie Pech und Schwefel, Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle und Banana Joe geben sich die Ehre. Quasi parallel dazu zeigt ATV2 den ganzen Tag nur Star Trek und auf RTL2 hat ab 20.15 Uhr Rambo (1-3) das Sagen. Und SERVUS TV schickt die Schwarz-Weiß-Kultkomödie Manche mögen's heiß ins Rennen (20.15 Uhr).

🎄 Weitere Spielfilme Otto – Der Film: 10.35 Uhr, KABEL1

10.35 Uhr, KABEL1 My Girl: 12.20 Uhr, RTL2

12.20 Uhr, RTL2 Gremlins 1+2: 12.25/14.20 Uhr, KABEL1

12.25/14.20 Uhr, KABEL1 Auf immer und ewig: 13.05 Uhr, RTL

13.05 Uhr, RTL Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft: 14.25 Uhr, RTL2

14.25 Uhr, RTL2 Fack ju Göhte: 15.55 Uhr, PRO7

15.55 Uhr, PRO7 Liebe braucht keine Ferien: 17.25 Uhr, ORF1

17.25 Uhr, ORF1 Moby Dick: 18.05 Uhr, SERVUS TV

18.05 Uhr, SERVUS TV Hangover 1+2: 18.20/20.15 Uhr, PRO7

18.20/20.15 Uhr, PRO7 Eine zauberhafte Nanny: 18.25 Uhr, VOX

18.25 Uhr, VOX Natürlich blond: 20.15 Uhr, ATV

20.15 Uhr, ATV Bad Boys – Harte Jungs: 21.55 Uhr, VOX

21.55 Uhr, VOX Stirb langsam: 22.25 Uhr, SAT1

22.25 Uhr, SAT1 John Wick: 22.35 Uhr, PULS4

22.35 Uhr, PULS4 Men in Back: 23.25 Uhr, ORF1

Im Show-Segment stimmt Franz Posch mit Mei liabste Weihnachtsweis das Publikum aus dem ORF-Landesstudio Tirol volksmusikalisch auf den Heiligen Abend ein (18 Uhr, ORF2), um 20.25 Uhr übernimmt dann Zabine Kapfinger mit ihren Weihnachtsgrüßen der Stars – unter anderen mit Dancing Star Natalia Ushakova sowie (Noch-)SOKO-Kitzbühel-Kommissarin Julia Cernig und Schlagersänger Nik P.. Und im ZDF begrüßt traditionell Carmen Nebel in ihrer Hauptabendshow nicht nur musikalische Gäste.

🎄📺 25. Dezember, Christtag (Freitag)

Die große Bescherung ist zwar vorbei, die TV-Sender haben aber ein bisschen was in petto – wenn auch viele Wiederholungen vom Vortag. Mit Ocean's 8 steht immerhin eine Free-TV-Premiere an: Sandra Bullock, Cate Blanchettn, Anne Hathaway und Co. wandern auf den Spuren ihrer Starkollegen von Ocean's 11 (20.15 Uhr, ORF1/PRO7). Frisch aus der Filmschmiede kommt auch die sympathische Tragikomödie So viel Zeit (22.25 Uhr) daher, die Tatort-Star Jan Josef Liefers als todgeweithen Musiklehrer zeigt.

Neu im Programm ist auch Karoline Herfurth als Die kleine Hexe. Das Fantasyabenteuer läuft um 15.45 Uhr im ZDF. Kaiserlich-Königlich wird es am ersten Weihnachtsfeiertag mit Kaiserin Sissi. Die ersten beiden Teile der kitschig-schönen Kostüm-Trilogie zeigt ORF2 um 13.05 bzw. 14.45 Uhr. Teil drei folgt dann am Stefanitag um 13.10 Uhr. Die ARD schickt den zwei Sissi-Filmen (ab 14.55 Uhr) zwei brandneue Märchen aus der Reihe „Sechs auf einen Streich" vor: Helene, die wahre Braut (12.50 Uhr) verliert ihren Prinzen wegen einer Intrige und Das Märchen vom goldenen Taler (14.50 Uhr) handelt von einem Dorf in Trauer. Und apropos Helene: Corona-bedingt entfällt die Helene-Fischer-Show in diesem Jahr, stattdessen gibt's ab 20.15 Uhr ein Best-of der vergangenen Jahre (ORF2/ZDF).

PRO7 geht es tagsüber mit der legendären Ur-Trilogie von Star Wars an: Eine neue Hoffnung (9.45 Uhr), Das Imperium schlägt zurück (12.15 Uhr), Die Rückkehr der Jedi-Ritter (14.45 Uhr). Tierisch hingegen wird es mit Marley & Ich 2 (8.05, ATV), Bailey – Ein Freund fürs Leben (20.15 Uhr, SIXX), elf Folgen vom Tierhelfer Derrick Campana – Zauberhände für kaputte Pfoten (SIXX, ab 14.45 Uhr) – und im weiteren Sinne auch mit Jurassic World (20.15 Uhr, RTL) und King Kong (16.25 Uhr, PULS4) sowie der Fortsetzung Kong: Skull Island zur Primetime.

Zur besten Sendezeit, also 20.15 Uhr, ist dann auch Kevin – Allein in New York (SAT1), Bridget Jones is(s)t Schokolade zum Frühstück (ZDFneo) und am Rande des Wahnsinns (21.45 Uhr) und auf RTL2 wird es mit Scary Movie 1 bis 4 mehr witzig als schaurig. Die Kult-Komödien Freaky Friday (10.20 Uhr) und 30 über Nacht (16.15 Uhr) sorgen tagsüber auf VOX für Lacher. Und für alle, die die aufwendige Komponisten-Bio mit Tobias Moretti als Louis van Beethoven bei der ORF-Premiere am 23.12. verpasst haben, zeigt die ARD um 20.15 Uhr die Wiederholung. Genremäßig bleiben am Freitag ansonsten keine Wünsche offen:

🎄 Weitere Spielfilme Der Grinch: 9.20 Uhr, RTL

9.20 Uhr, RTL Das Wunder von Manhattan: 11.40 Uhr, PULS4

11.40 Uhr, PULS4 Santa Clause 1-3: 13.05/14.50/16.40 Uhr, RTL

13.05/14.50/16.40 Uhr, RTL Nachts im Museum 2: 13.05 Uhr, SAT1

13.05 Uhr, SAT1 Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen: 13.55 Uhr, PULS4

13.55 Uhr, PULS4 Karate Kid: 15.05 Uhr, SAT1

15.05 Uhr, SAT1 Manche mögen's heiß: 15.15 Uhr, SERVUS TV

15.15 Uhr, SERVUS TV Harry Potter und der Halbblutprinz: 17.05 Uhr, ORF1

17.05 Uhr, ORF1 Solo: A Star wars Story: 17.35 Uhr, PRO7

17.35 Uhr, PRO7 Alice im Wunderland: 18.10 Uhr, RTL2

18.10 Uhr, RTL2 Das Krokodil und sein Nilpferd: 20.15 Uhr, Kabel1

20.15 Uhr, Kabel1 Miss Marple – 16 Uhr 50 ab Paddington: 20.15 Uhr, ATV 2

20.15 Uhr, ATV 2 Die glorreichen Sieben: 20.15 Uhr, SERVUS TV

20.15 Uhr, SERVUS TV Begabt – Die Gleichung eines Lebens: 20.15 Uhr, ATV

20.15 Uhr, ATV Bad Boys 2: 22 Uhr, VOX

22 Uhr, VOX Vom Winde verweht: 22 Uhr, ATV 2

22 Uhr, ATV 2 Red Sparrow: 22/22.30 Uhr ORF1/PRO7

22/22.30 Uhr ORF1/PRO7 Der Pate: 22.30 Uhr, SERVUS TV

22.30 Uhr, SERVUS TV Stirb langsam 2: 22.50 Uhr, SAT1

22.50 Uhr, SAT1 Liebe braucht keine Ferien: 23.20 Uhr, ZDF

23.20 Uhr, ZDF Kiss & Kill: 1.15 Uhr, PRO7

Papst Franziskus lädt zudem zum traditionellen Weihnachtssegen Urbi et Orbi live vom Petersplatz in Rom (12 Uhr). An der Doku-Front gibt es Österreich von oben (19.25 Uhr, SERVUS TV) zu sehen – vom Großglockner bis zu versteckten Schätzen; und Mythos – Die größten Rätsel der Geschichte (20,15 Uhr, ZDFinfo) geht der Suche nach der versunkenen Stadt Atlantis auf den Grund. Zirkus-Fans kommen auf ARTE beim 41. Weltfestival des Zirkus von Morgen (20.15 Uhr) mit akrobatischen Nummern des Nachwuchses oder im Anschluss mit dem Cirque du Soleil: Amaluna (21.40 Uhr) auf ihre Kosten.

🎄 Weitere Kinderfilme Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: 7.35 Uhr, ZDF

7.35 Uhr, ZDF Die Monster Uni: 9.45 Uhr, ORF1

9.45 Uhr, ORF1 Das letzte Einhorn: 14.10 Uhr, RTL2

14.10 Uhr, RTL2 Hotel Transsilvanien 2: 14.10/20.15 Uhr, ORF1/VOX

14.10/20.15 Uhr, ORF1/VOX Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel: 14.20 Uhr, KIKA

14.20 Uhr, KIKA König Drosselbart: 14.50 Uhr, MDR

14.50 Uhr, MDR Hotel Transsilvanien 3: 15.35 Uhr, ORF1

15.35 Uhr, ORF1 Ice Age – Eine coole Bescherung: 18.20 Uhr, RTL

18.20 Uhr, RTL Ich – einfach unverbesserlich: 23.20 Uhr, ZDFneo

🎄📺 26. Dezember, Stefanitag (Samstag)

Wer an Heiligabend und am 25. zu beschäftigt war, darf sich am Stefanitag auf ein paar Wiederholungen freuen. Viele Filme von den Vortagen werden da nämlich nochmal gezeigt — von Kevin (SAT1, 15.30/17.30 Uhr) über Vom Winde verweht (ATV2, 10.50 Uhr) bis Der kleine Lord (ARD, 11.10 Uhr).

Zwei Dinge aber gehören zum 26. wie das Amen zum Gebet: Traumschiff und Tatort. Mit ersterem legt um 20.15 Uhr auf ORF2/ZDF Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger mit u.a. Barbara Wussow ab, in Kapstadt wird es dann turbulent. Und zeitgleich stößt Ludwigshafen-Ermittlerin Lena Odenthal beim Tatort: Unter Wölfen auf einen Mord im Clubmilieu. Die Konkurrenz trotzt den beiden Quotenkrachern zur Primetime mit:

ORF1/RTL: Jurassic World 2: Das gefallene Königreich

Das gefallene Königreich ATV: Monsieur Claude und seine Töchter

Monsieur Claude und seine Töchter PRO7: Fack ju Göthe 3

Fack ju Göthe 3 KABEL1: Richie Rich

Richie Rich RTL2: The Rock – Fels der Entscheidung

The Rock – Fels der Entscheidung VOX: Gänsehaut

Gänsehaut SAT1: Die Schöne und das Biest

Und apropos Die Schöne und das Biest: Wer mehr auf die Disney-Zeichentrickfilme als auf Realverfilmungen steht, sollte am Samstag ORF1 einschalten. Dort laufen fünf Hits in Folge: Susi und Strolch (7.05 Uhr), Bambi (8.20 Uhr), Cinderella (9.25 Uhr), Rapunzel – Neu verföhnt (10.35 Uhr), Mulan (12.05 Uhr) und Findet Dorie (13.25 Uhr).

🎄 Weitere Kinderfilme Ronja Räubertochter: 7.05 Uhr, ZDF

7.05 Uhr, ZDF Pippi außer Rand und Band: 12.15 Uhr, ZDF

12.15 Uhr, ZDF Die Hüter des Lichts: 13.05 Uhr, RTL

13.05 Uhr, RTL Michel in der Suppenschüssel: 13.40 Uhr, ZDF

13.40 Uhr, ZDF Emoji – Der Film: 15.15 Uhr, VOX ➤ MÄRCHEN Rübezahls Schatz: 9.10 Uhr, ZDF

9.10 Uhr, ZDF Die Schöne und das Biest: 10.40 Uhr, ZDF

10.40 Uhr, ZDF Der starke Hans: 13.50 Uhr, ZDF (neu)

Zu erwähnen ist auch die Prequel-Trilogie von Star Wars (am Vortag lief ja bereits die Ur-Trilogie) auf PRO7: Die dunkle Bedrohung (9.20 Uhr), Angriff der Klonkrieger (12 Uhr) und Die Rache der Sith (14.40 Uhr). Am späteren Nachmittag folgt dann mit Black Panther (17.30 Uhr) ein Hit aus dem Marvel-Universum. (tst)