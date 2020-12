"Kontraproduktiv": Tausende Lkw-Fahrer weiter in England im Stau

London – Lkw-Fahrer im Stau in England empfinden die Grenzschließung zum Schutz vor der neuen Corona-Variante als "kontraproduktiv". "Wir stehen hier für Essen in der Schlange und jeder spricht mit jedem", sagte der Fahrer Mario Mertel der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch am Telefon.